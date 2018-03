الهيئة العامة للثقافة تشكل لجنة للإشراف على انتخابات الاتحاد العام لطلبةليبيا

المتوسط:

أصدرت خطابا رئيس اللجنة التيسيرية بالهيئة العامة العامة للثقافة، القرار رقم 130 لسنة 2018 بشأن تكليف لجنة للإشراف على انتخابات الاتحاد العام لطلبة ليبيا .

وبين القرار، أن تشكيل اللجنة سيكون على النحو التالي، خميس أدم محمد رئيسا، وأكرم حسين الكاتب نائبا، وخالد سعيد عمارضو مقررا، وعبد الله المبروك عضوا، وعبد العزيز فرج عضوا، وحجمد بشير ومندوب عن المفوضية العليا للانتخابات ومندوب عن وزارة التعليم العالي ومندوب عن مفوضية المجتمع المدني.

وأوضح القرار، أن اللجنة ستتولى اللجنة اقتراح الهيكل التنظيمي للاتحادات الطلابية للكليات والجامعات والمعاهد العليا والفروع بالخارج والاتحاد العام لطلبة ليبيا.

وتفاصيل القرار كالتالي:

