حكومة الوفاق والاتحاد الأوروبي يبحثان الوضع في ليبيا

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق لطفي المغربي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا حسبما أعلنت بعثة الاتحاد في تغريدة لها بموقع “تويتر”.

وقالت الدبلوماسية الأوروبية لوكالة الأنباء الليبية “طرابلس” إن الطرفين ناقشا خلال اللقاء تطورات الوضع السياسي في ليبيا ودعم الاتحاد الأوروبي لليبيا خاصة لقطاعي الصحة والتعليم .

وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا عودة بعثة الاتحاد الأوروبي لاستئناف عملها بالعاصمة طرابلس إلى جانب بحث مهام بعثة ” اليوبام ” المعنية بحماية الحدود مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات والتعاون القائم بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

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