الشرطة الفرنسية تحتجز الرئيس الأسبق ساركوزي للتحقيق في تمويل ليبيا لحملته الانتخابية

ليبيا – كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن إحتجاز الشرطة الفرنسية للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لغايات التحقيق في تمويل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام2007.

وأشارت الصحيفة بحسب ما نقلته عنها وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أن التحقيقات أظهرت أن مفاوضات التمويل تمت بمؤتمر في دبي حول التعليم ثم أجريت بعدها بعض المقابلات في مكتب ساركوزي بباريس.

وأوضحت التحقيقات أن الوسيط في تلك المفاوضات كان يدعى “زياد تقي الدين” والذي كشفت تحقيقات في نوفمبر 2016 أنه نقل 5 مليون دولار نقداً من طرابلس إلى باريس في نهاية عام 2006 وأوائل عام 2007 وسلمها إلى إم لكلود غيان ونيكولا ساركوزي.

صحيفة “لوموند” نقلت عن مصادرها داخل الشرطة الفرنسية قولها “إن التحقيقات طالت شخصيات ليبية عديدة في عهد القذافي وهناك أدلة جديدة عن تمويل غير مشروع ربما يوقع نيكولا ساركوزي في أزمة كبيرة وإحتجازه قد يستمر لمدة 48 ساعة”.

يشار إلى أن هذه القضية هزت الرأي العام الفرنسي عام 2013 بعد توجيه اتهامات لساركوزي بتلقي أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها وتولى رئاسة فرنسا خلفاً للرئيس الفرنسي جاك شيراك عام 2007 حتى 2012 عندما خسر أمام فرانسوا هولاند.

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ويأتي هذا الاحتجاز بعد ايقاف السلطات البريطانية رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري 8 يناير 2018 بلندن، في إطار التحقيق حول استفادة فريق حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية لعام 2007 من أموال ليبية، بحسب مانقلت وكالة الصحافة الفرنسية ( أ . ف . ب ) عن مصادر قضائية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية