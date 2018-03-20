آخر التطورات في تنفيذ مشاريع مدينة طبرق

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني على المشاريع التي تنفذها الحكومة في بلدية طبرق، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع وزير العمل الدكتور مسعود صوة، ووكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب باعتباره المكلف بمتابعة مشاريع البلدية إضافة إلى وكيل بلدية طبرق.

وناقش رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني خلال الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر الهمالي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء المستشار صلاح عبدالهادي ماضي، العديد من الموضوعات الهامة أبرزها متابعة البدء في مشاريع بلدية طبرق المعلن عنها.

كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل ميناء طبرق البحري لدوره المهم باعتباره معتمد دوليا، ويعد الاحتياطي لدخول جميع السفن، كما تمت مناقشة محطة الكهرباء بالبلدية ومحطة تحلية مياه ( منطقة المرصص) الخاصة بالآبار الجوفية، إضافة إلى حلحلة الإجراءات الإدارية ومتابعة لجنة التعيينات المعلن عنها سابقا، ومتابعة تنفيذ مكب القمامة بالبلدية.

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