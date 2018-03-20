المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وجود فائض في إنتاج الشبكة، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 مارس 2018 يقدر بـ100 ميجاوات، موضحة أنه لا يوجد ساعات طرح أحمال نظرا للتوازن بين الإنتاج والاستهلاك المتوقع.

وأكدت الشركة، في نشرتها اليومية، أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ 4500 ميجاوات، والاستهلاك المتوقع 4400 ميجاوات، مؤكدةً عدم وجود عجز متوقع للشبكة اليوم.

وتناشد الشركة المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء لضمان استمرار الخدمة على نحو جيد.

The post «العامة للكهرباء» تعلن وجود فائض في إنتاج الشبكة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية