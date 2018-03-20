الإسعاف والطوارئ طبرق يستلم سيارتي إسعاف وسيارة لنقل الجثامين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ بطبرق عبدالكافي الشاعري، وصول سيارتي إسعاف وسيارة لنقل الجثامين، أمس إلى المدينة، قادمة من مدينة طرابلس.

وقال الشاعري لـ”أخبار ليبيا 24″، إن “إحدى السيارتين مجهزة كعناية فائقة، والأخرى قمنا بتجهيزها لتكون عناية فائقة وسيارة لنقل الجثامين داخل ليبيا بمقابل”.

ولفت إلى وجود سيارة نقل جثامين قديمة لديهم تستعمل داخل المدينة، وتنقل الجثامين خارج طبرق إلى بنغازي مقابل 120 دينار بدل الوقود ومبيت للسائق، منوهًا إلى أن الدولة إذا وفرت ذلك سوف يتم التوقف عن هذه الجباية .

وطالب، المسؤولين بمخاطبة الجانب المصري للسماح بدخول سيارات الإسعاف التابعة للجهاز للأراضي المصرية، معلنًا مسؤوليتهم عليها .

وناشد الشاعري المواطنين بالتعاون مع الجهاز في نقل المرضى من غرف العناية الفائقة في هذه السيارات وليس الحالات العادية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24