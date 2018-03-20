دبلوماسي بريطاني يدعو المجتمع الدولي لدعم مسار الحوار في ليبيا

أكد سفير بريطانيا في الجزائر، باري لوين، انه لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكريا مشددا على حل يجب ان يكون سياسيا.

وقال لوين في مقابلة مع جريدة الخبر الجزائرية “من الواضح أنه لا مكان للحل العسكري للوضع القائم (في ليبيا) منذ سنوات، ومن الضروري انتهاج سبيل غير ذلك، بمعنى اعتماد الحوار الليبي- الليبي حلا للوضع، ومسار السلام تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأضاف “نحن مع المصالحة الليبية، أي أن تكون من خلال الشعب الليبي وحده، موضحا انه يتوجب على “المجتمع الدولي دعم مسار السلام والحوار الليبي، وفي هذه النقطة تحديدا للجزائر تجربة مهمة في مسار المصالحة بهدف إرساء أسس السلام ومكافحة الإرهاب”.

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