ملتقى بلديات ليبيا يشكل فريقًا للإشراف على حوار البرلمان والأعلى للدولة

قرر ممثلو 107 بلديات، في اجتماعهم الثاني بطرابلس، تكوين فريق عمل من عمداء البلديات يشرف على حوار مباشر بين لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والأعلى الدولة، برعاية الأمم المتحدة.

واتفق المجتمعون، في بيانهم الختامي الاثنين، على استمرار فريق العمل إلى أن يؤدي الحوار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة خلال 30 يوما من تاريخ صدور البيان، مع أحقية الفريق في تمديد المدة حسب ما تقضيه المصلحة.

وطالب المجتمعون، حسبما نقل موقع الرائد، في بيانهم، المجلس الأعلى للقضاء بتولي زمام الأمور في البلاد، وتشكيل حكومة تسيير أعمال لا تزيد مدتها عن سنة، في حال انقضاء المدة الممنوحة للجنة العمل.

وشدد المجتمعون على وحدة التراب الليبي، ورفض أي وجود أجنبي “خاصة في مناطق الجنوب التي تكدست به القوات الأجنبية لمحاولة السيطرة عليه”، حسب البيان.

يذكر أن الملتقى الأول لبلديات ليبيا عقد في يناير الماضي في مدينة شحات.

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