المتوسط:

أكد عميد بلدية جادو، سعيد البدراني، ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في مواعيدها المقررة لإخراج البلاد من الوضع الراهن وأزمتها.

وأضاف “البدراني”، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الانقسام السياسي والمؤسسي أثر سلبًا على أداء البلديات في ليبيا ودورها الخدمي.

وأوضح عميد بلدية جادو، أن البلديات هي أخر الكيانات المنتخبة الوحيدة الباقية بعد انتهاء مدد كل المؤسسات والكيانات الأخرى.

The post «البدراني»: الانتخابات المقبلة هي المخرج الوحيد من الوضع الراهن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية