الداخلية الإيطالية: انخفاض تدفقات الهجرة بنسبة 62.06٪ مقارنة بالعام الماضي

قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن “6161 مهاجرا رسوا على السواحل الإيطالية منذ بداية عام 2018 حتى الآن”، وهم “أقل بنسبة 62.06٪ من الـ16238 الذين وصلوا الى إيطاليا عن طريق البحر في الفترة نفسها من عام 2017، وأقل بنسبة 52.55٪ مقارنة بالـ12983 الذي وصلوا إلى بلادنا بين 1 كانون الثاني/يناير و19 مارس 2016”.

وقال بيان مقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي) إن “المعطيات التي صدرت اليوم، أخذت بعين الإعتبار قارب الهجرة الذي تم رصده عند الساعة 8 من صباح الاثنين”

وأوضح البيان أن “من أصل أكثر من 6 آلاف مهاجر رسوا على سواحل إيطاليا عام 2018، هناك 4399 مهاجرًا قادمين من ليبيا”، وهم “أقل بنسبة 71.73٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017″، وأقل بنسبة 66.12٪ مقارنة بعام 2016”.

وفصل بيان الداخلية جنسيات المهاجرين “على أساس ما أعلنوه عند وصولهم، فهي إريتريا (1551، 25٪)، تونس (1187، 19٪)، نيجيريا (363، 6٪)، باكستان (288، 5٪)، ليبيا (239، 4٪) ساحل العاج (236، 4٪)، غينيا (223٪، 4٪)، السنغال (193٪ ، 3٪)، مالي (192٪، 3٪)، السودان (184٪ ، 3٪)”، إضافة الى “1505 أشخاص (24٪) من دول أخرى”.

وكالة آكي الإيطالية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر