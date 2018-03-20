النواب يعقدون جلسة تشاورية اليوم الثلاثاء

أكد عضو مجلس النواب فرج الشلوي أن أعضاء البرلمان عقدوا اليوم الثلاثاء جلسة تشاورية لبحث إصدار قانون الاستفتاء على الدستور.

وبين التركاوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن “النواب لم يعقدوا جلسة رسمية وإنما تشاورية فقط بسبب قلة عدد البرلمانيين الحاضرين لمقر المجلس في مدينة طبرق”.

ويعقد النواب يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع جلسات دورية في مقر المجلس بمدينة طبرق إلا أن تغيب النواب أو هيئة الرئاسة يمنع عقد بعض الجلسات.

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