«رقيعة»: الوضع في مخيم «تاورغاء» يُنذر بكارثة.. والحكومة لم تُقدم شيء منذ اليوم الأول

أفاد عماد رقيعة رئيس اللجنة الإعلامية لعودة أهالي تاورغاء، بأنَّ الوضع في مخيم الأهالي سيئ جدًا، بالإضافة إلى أنّه يُنذر بوقوع كارثة لو لم يتم إيجاد حل سريع لها.

وأضاف رقيعة، خلال تصريحاتٍ تليفزيونية، أنّ الحكومة لم تُقدم أي شيء منذ الأول من فبراير إلا الوعود، لافتًا إلى أنَّ الأهالي يتطلعون لدور أكبر قد تُمارسه الأمم المتحدة، في الضغط على الحكومة والأطراف المعرقلة لعودة الأهالي.

وكشف رقيعة، عن اجتماعاتٍ متواصلة في طرابلس بين المجلس المحلي للمدينة، وعدد من وزارات الوفاق والأمم المتحدة.

وأشار رقيعة، إلى أنَّ عددًا من الحالات بالمخيم تم نقلها أمس إلى مستشفى بني وليد، نتيجة العاصفة الرملية التي ضربت مخيم مهجري تاورغاء بقرارة القطف.

