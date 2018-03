المتوسط:

لليوم الثاني علي التوالي، تُواصل لجنة المالية بمجلس النواب، اجتماعاتها بمقر ديوان المجلس، برئاسة الدكتور «عمر تنتوش» وعضوية محمد موسى دومة، وعبد المطلب ادريس، والمهدي مسعود، ومصباح دومة.

وشارك في هذا الاجتماع، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة.

وناقش في هذا الاجتماع، استكمال مُناقشة جدول أعمال الميزانية العامة للدولة المُقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة.

The post لليوم الثاني على التوالي.. «مالية النواب» تُواصل مناقشة الميزانية العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية