أبو حميدة يبحث أوضاع السجناء الأحداث داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل

عقد رئيس جهاز الشرطة القضائية، العقيد محمود أبوحميدة، أمس، اجتماعا مهما بمقر مكتب رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي.

وحسب المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية، فقد تمحور الاجتماع حول أوضاع السجناء الأحداث داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكيفية تفعيل دور الرعاية وتوجيه الأحداث، والعودة بها إلى ممارسة عملها الطبيعي في مؤسسات خاصة بهم، لما تضمنه القانون الليبي من تشريعات وقوانين تكفل لهم الحق في تهذيبهم وإصلاحهم في مؤسسات نموذجية خاصة، تكون تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

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