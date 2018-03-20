قرارات من الثني بشأن المشروعات المتوقفة

بحث رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الثلاثاء، المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات الصادر فيها قرارات الإذن بالتعاقد، وتخص المشاريع قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان والداخلية والموارد المائية.

ووجه الثني، خلال اجتماع عقده مع عدد من مسؤولي الحكومة، في قرنادة، بسرعة موافاة إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمشروعات المستهدفة بالمنطقة الشرقية لمراجعتها وتجهيز قرارات الإذن بالتعاقد بشأنها بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية وفق ما هو وارد من اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 118 ) لعام 2017 م.

وأكد الثني على أن تكون القيمة التقديرية محالة من رئيس اللجنة المهندس عوض الدرسي إلى مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وأن تكون هنالك حلقة نقاش تذاع عبر الإعلام للقطاعات الخدمية وعرض المشاريع التي تحت التنفيذ الآن بكل البلديات، والإشكاليات التي تحول دون تنفيذ بعضها.

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