المشاركون في اجتماعات القاهرة يؤكدون إبعاد الجيش عن السياسة

اتفق الوفدان العسكريان المشاركان في اجتماعات القاهرة، الثلاثاء، على إعادة تأكيد الثوابت الوطنية الراسخة، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، ومدنية الدولة، والابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن أية استقطابات من شأنها التأثير بالسلب على الأداء الاحترافي، والدور الوطني للجيش الليبي.

وأكد المشاركون ضرورة المضي قدما في توحيد الجيش الليبي، بما يجعله قادرا على التعاطي مع التحديات التي تواجهها ليبيا، وعلى رأسها خطر الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة.

كما اتفق المشاركون على مواصلة وفد الجيش الليبي لاجتماعاته في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لبحث آليات التنفيذ والتطبيق الفعلي للمشروع الوطني لتوحيد الجيش الليبي، بما يتلاءم مع مهامه المنوطة به؛ لتلبية متطلبات واحتياجات الدولة.

يشار إلى أن الجولة السادسة من الاجتماع انعقدت، بمشاركة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ومساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية، ورئيس المخابرات الحربية المصريين.

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