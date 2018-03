المتوسط:

قال وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عمر البشير الطاهر، إنَّ الوزارة تسعى حاليًا إلى إحياء وتحسين خدمات رعاية الأم والطفل والتطعيمات.

وأضاف «البشير الطاهر»، خلال بيانٍ له اليوم الثلاثاء، الموافق 20 مارس الجاري، أنَّ: «تحسين الخدمات الصحية لرعاية الأم والطفل، لكونها تُشكل أمننا القومي، إذ هيَّ تضمن الحفاظ على حياة المواطنين في الدولة، في الوقت الذي نشكر فيه الأصدقاء الذين يُساندوننا».

The post «صحة الوفاق»: نسعى لتحسين خدمات رعاية الأم والطفل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية