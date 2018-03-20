مساعٍ لتفعيل قرار عودة تاورغاء

ناقشت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء ومصراتة الأوضاع الصحية لنازحي تاورغاء بمخييم قرارة القطف، وبحث سبل تفعيل قرار عودتهم إلى مدينهم، خلال اجتمع عقد بديوان رئاسة الوزراء.

وتناول اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، يوسف جلاله، تذليل الصعوبات والعقبات التي عرقلت تنفيذ قرار عودة أهالي تاورغاء إلى مدينهم وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.

كما تضمّنت نقاشات اللقاء خطوات تأمين مدينة تاورغاء لضمان العودة الآمنة لسكّانها النازحين بعد عرقلة تنفيذ قرار عودتهم إلى مدينتهم ومنعهم من دخولها في الأول من فبراير الماضي.

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