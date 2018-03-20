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الثني يبحث المشاريع التي تنفذها الحكومة في بلدية طبرق

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، على المشاريع التي تنفذها الحكومة في بلدية طبرق.

حيث ناقش الثني مع وزير العمل بالحكومة المؤقتة، مسعود صوة، ووكيل عام وزارة الصحة، سعد عقوب، إضافة إلى وكيل بلدية طبرق، العديد من الموضوعات المهمة، أبرزها متابعة البدء في مشاريع بلدية طبرق المعلن عنها .كما ناقش اللقاء سبل تفعيل ميناء طبرق البحري؛ إضافة إلى مناقشة محطة الكهرباء بالبلدية، ومحطة تحلية مياه منطقة المرصص الخاصة بالآبار الجوفية، وحلحلة الإجراءات الإدارية، ومتابعة لجنة التعيينات المعلن عنها سابقا، ومتابعة تنفيذ مكب القمامة بالبلدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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