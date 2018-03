المتوسط:

عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمقر الحكومة في قرنادة، اجتماعا ضم رئيس مؤسسة الموارد المائية المهندس عوض الدرسي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبد القادر ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق الدكتور علي كوصو ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المصري فرج ومدير المشروعات بوزارة الداخلية حمزة الخفيفي ومدير المشروعات بوزارة الصحة نوري الورفلي، كما حضر الاجتماع الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، حاتم العريبي .

وتمَّ مناقشة المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الصادر بحقها قرارات الإذن بالتعاقد بقطاعات «الصحة– التعليم– المواصلات– الإسكان– الداخلية– الموارد المائية».

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للجهات المذكورة، السرعة في موافاة إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمشروعات المستهدفة بالمنطقة الشرقية لأجل مراجعتها وتجهيز قرارات الإذن بالتعاقد بشأنها بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية وفق ما هو وارد من اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 118 ) لعام 2017 م.

وأكد رئيس الوزراء، على أن تكون القيمة التقديرية محالة من رئيس اللجنة المهندس عوض الدرسي، إلى مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وأن تكون هناك حلقة نقاش تذاع عبر الإعلام للقطاعات الخدمية وعرض المشاريع التي تحت التنفيذ الآن بكل البلديات والإشكاليات التي تحول دون تنفيذ بعضها.

The post «الثني» يُناقش معوقات تنفيذ مشروعات الصحة والتعليم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية