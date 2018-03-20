السفير الايطالي يزور مقر مكافحة الهجرة بطرابلس

استقبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني اليوم الثلاثاء بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطريق السكة بالعاصمة طرابلس. وبين المكتب الإعلامي للجهاز انه شارك في الاستقبال رائد محمد الخوجة نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية و ملازم أول عبدالناصر حزام ورئيس فرع طرابلس بطريق السكة، وعدد من ضباط و ضباط صف و جنود من منتسبي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ولم يوضح المكتب الإعلامي الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال الزيارة. وكانت وزارة الداخلية الإيطالية، أعلنت أن 6161 مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية عام 2018 حتى الآن، بينهم 4399 مهاجرًا قادمين من ليبيا، وهم أقل بنسبة 71.73% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وأقل بنسبة 66.12% مقارنة بعام 2016 .

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