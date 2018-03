«الحكم المحلى» توافق على تكليف «مخاطرة» عميدًا جديدًا لـ«الأبرق»

المتوسط:

أصدر وزير الحكم المحلى “محمد الفاروق المهدي” قرارا بحجب الثقة عن عميد بلدية الأبرق “حسين عبد الكريم محمد”، دون إبداء أسباب لذلك.

يأتى ذلك القرار باعتباره مصادقة على مخاطبة مدير المكتب بالشؤون القانونية بوزارة الحكم المحلى “خالد اقنين” بحجب الثقة عن “حسين عبد الكريم محمد”

و كلف “المهدي” في قرار له رقم 50 للعام الجارى ، اليوم الثلاثاء، “إبراهيم على امخاطرة” عميدا جديدا لبلدية الأبرق خلفا لسابقه، مطالبا الجهات المختصة بمعاونته بتمكينه مهام عمله.

