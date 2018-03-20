السراج يشدد على مواجهة الخارجين عن القانون

شدد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الثلاثاء، على مواجهة الخارجين عن القانون، مؤكدا أنه لا مجال للعابثين بأمن الوطن.

وأوضح السراج خلال اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية في طرابلس، حرصه الشديد على بسط الأمن في البلاد وتأمين حياة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه لا مجال للتهاون حيال ذلك في الوقت الحالي، وفق الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

واجتمع السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، ووزير الداخلية عبدالسلام عاشور.

وتناول الاجتماع مناقشة تقارير المسؤولون العسكريون، وتوصلهم إلى آليات فعالة للتنسيق الشامل على كافة المستويات الأمنية والعسكرية لبسط الأمن بمختلف المناطق، ومكافحة جميع الظواهر السلبية التي لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.

وكانت قوة العمليات الخاصة التابعة “لعماد الطرابلسي “أعلنت، الاثنين، سيطرتها على بوابة الـ27 بالطريق الساحلي، دون التنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

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