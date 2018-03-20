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العليا للإفتاء تصدر فتوى حول معاملة استبدال الصك بالنقود مع الفارق

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 20 مارس 2018 (وال) – أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن معاملة استبدال الصك بالنقود مع الفارق ربا صريح.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذه المعاملة يحرم على المسلم أن يقدم عليها، مؤكدة أن الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات.

وحذرت اللجنة العليا للإفتاء من انتشار هذه المعاملات المحرمة التي هي سبب عظيم لسخط الله وعذابه وانتشار البلاء والفتن في البلاد.(وال – البيضاء) إ م / أ د

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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