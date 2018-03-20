المعارضة التشادية تعلن تعرض أحد معسكراتها لغارة جوية ليبية فى عمق أراضي تشاد

ليبيا -قال مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية ، إحدى فصائل المعارضة التشادية المسلحة النشطة فى جنوب ليبيا ، أن سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة نفذ ضربات جوية يوم أمس الاثنين ضد أحد معسكراتها فى عمق الاراضي التشادية .

وأشار الفصيل المعروف إختصاراً بـ ” CCMSR ” فى بيان نشره عبر موقعه وصفحته الرسمية على فيسبوك الثلاثاء باللغة الفرنسية وترجمته صحيفة المرصد أن طائرتين عسكريتين من طراز ” ميغ 24 ” تابعة لقوات الجيش الليبي حلقت فوق دورية إستطلاع تابعة لها كانت فى مهمة على بعد 200 كم من حدود ليبيا داخل تشاد .

وأضاف البيان أن الغارة تسببت فى أضرار طفيفة بالممتلكات دون أن تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية وقد أدان الفصيل هذا العمل معتبراً إياه إعتداءً عليها وتدخلاً فى شؤون تشاد ، متجنباً الحديث عن وجوده غير القانوني داخل الأراضي الليبية والذي إعتبرته القيادة العامة وجوداً معادياً وهدفاً مشروعاً لقواتها .

وقال مجلس القيادة العسكرية لمجلس إنقاذ الجمهورية أن هذا العمل لن يرهبه محذراً من كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتشاد أو إختراق مجالها الجوي الذي توعدت بإسقاط أي طائرة أجنبية معادية ستقوم بإنتهاكه .

وتشير مصادر المرصد إلى أن من أبرز المنضمين لهذا الفصيل هم عسكريون من قومية (الدازقرا) وقد أعادت الحركة تشكيل مجلس قيادتها مطلع العام الجاري بمجلس مكون من 12 كادر على رأسهم ابكر شريف عيسى كأمين عام خلفا لمحمد حسن بولماي الذي اعتقلته الحكومة النيجرية مع عدد من معاونيه عند دخوله البلاد قادما في زيارة من مواقعهم في الاراضي الليبية و ذلك قبل اسابيع .

ويعد هذا الفصيل أكبر المتواجدين فى سبها وعموم جنوب ليبيا ويعتبر علي كدلاي من أبرز قادته العسكريين الميدانيين وتشير المصادر إلى أن وجوده فى الاراضي الليبية يعادل وجود تجمع القوى من اجل التغيير في تشاد RFC والذي يغلب عليه الانتماء القبلي من خارج قومية (الدازقرا) و تحديداً من القوميات التشادية المنتشرة في شرق تشاد و اهمها (الزغاوة) التي ينتمي اليها زعيم هذه الحركة الجنرال تيمان ارديمي و هو واحد من اشهر قادة المعارضة التشادية .

وشغل تيمان قبل تمرده منصب مدير مكتب الرئيس التشادي ادريس ديبي الذي تربطه به صلة رحم وكاد ان ينجح التحالف الذي انشئه مع الجنرال محمد نوري في اسقاط حكم ادريس ديبي في 1998 . ويقيم تيمان ارديمي مقيم في قطر منذ قرابة 10 سنوات و يقود حركته من هناك ، شاركت مجموعته في الهجوم على قصر بن غشير كمرتزقة في العام الماضي .

كما تؤكد المصادر بأن هذه الحركة وثيقة الصلة بحركة العدل و المساواة الدارفورية بحكم العلاقات القبلية ، وقد تلقت ضربة موجعة اثر الاقتتال الداخلي الذي حدث بمدينة سبها بين عناصر الحركة في شهر ديسمبر الماضي و الذي نتج عنه مقتل قرابة 10 افراد من كبار قادتها وكوادرها الميدانيين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية