المتوسط :

عقد الأمين العام لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني المفوضة “طاهر عامر”، اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الهيئات والأجهزة ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع البرنامج التنموي بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس.

و تطرق الاجتماع إلى دراسة سبل وضع سياسات لضمان تكامل المشروعات الجاري تنفيذها، وكيفية الاستفادة منها، بعد الإنجاز ، وكذلك عرض البرنامج التنموي للمجلس، للسنوات الواقعة بين عامي 2008، و 2012 .حيث تم تقييم عدد المشروعات المتوقفة بألف وأربعمئة مشروع، تصل قيمتها إلى مئة وخمسة وعشرين مليار دينار ليبي.

وأرجع المجتمعون سبب توقف هذه المشاريع، إلى عدم وجود خطة استراتيجية حقيقية و كذلك إرادة سياسية لاستكمالها، وعدم تخصيص ميزانية كافية لتمويل تلك المشاريع.

The post حكومة الوفاق تكشف عن أسباب توقف مشاريع البرنامج التنموي لعدد من الهيئات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية