المجلس البلدي طبرق يستقبل الخبير الألماني توماس هوكسن

طبرق 20 مارس 2018 (وال) – استقبل المجلس البلدي طبرق أمس الإثنين الخبير الألماني في العلوم المهنية والحرفية توماس هوكسن في ديوان المجلس.

ووصل هوكسن إلى مدينة طبرق بعد أن وجهت له دعوة من قبل عضو المجلس البلدي طبرق ورئيس لجنة الاستثمار والتنمية والاقتصادية بالبلدية فرج محمد ياسين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم وتطوير التعليم المهني والحرفي للمعاهد في بلدية طبرق من خلال جمعية أصدقاء طبرق في ألمانيا والتي أحد أعضائها الخبير في العلوم الإنسانية توماس هوكسن والدكتور علي ماصدناه.(وال – طبرق) ع م/أ د

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