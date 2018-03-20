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المجلس البلدي طبرق يستقبل الخبير الألماني توماس هوكسن

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 20 مارس 2018 (وال) – استقبل المجلس البلدي طبرق أمس الإثنين الخبير الألماني في العلوم المهنية والحرفية توماس هوكسن  في ديوان المجلس.

ووصل هوكسن إلى مدينة طبرق بعد أن وجهت له دعوة من قبل عضو المجلس البلدي طبرق ورئيس لجنة الاستثمار والتنمية والاقتصادية بالبلدية فرج محمد ياسين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم وتطوير التعليم المهني والحرفي للمعاهد في بلدية طبرق من خلال جمعية أصدقاء طبرق في ألمانيا والتي أحد أعضائها الخبير في العلوم الإنسانية  توماس هوكسن  والدكتور علي ماصدناه.(وال – طبرق) ع م/أ د

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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