المتوسط :

طالب سفير بريطانيا في الجزائر “باري لوين” المجتمع الدولي بدعم مسار السلام والحوار بين الأطراف الليبية الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

قال “لوين” على أن الجزائر لديها تجربة هامة في مسار المصالحة بهدف إرساء أسس السلام ومكافحة الإرهاب، مشددا على أن حل الأزمة الليبية في الوضع الراهن ليس عسكريا و إنما سياسيا فحسب عبر اعتماد الحوار الليبي- الليبي حلا للوضع.

