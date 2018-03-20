ترحيل 24 ألف مهاجراً من ليبيا منذ سبتمبر 20117

قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، عميد “محمد بشر”، إن قدر ليبيا وإيطاليا معاناة ملف الهجرة وجميع أعباءها الإنسانية والأمنية، بحكم الوضع الجغرافي والإقليمي للبلدين، وإن هذا الأمر الذي دفعهما إلى ضرورة الشراكة والتعاون الذي بدأ عام 2008 من أجل التخفيف من أعباء هذا الملف، مشيراً إلى نجاحهم في التقليل من نسبة المهاجرين عبر الصحراء إلى الشمال، وبالتالي التقليل من عدد المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف “بِشر”: منذ أيلول / سبتمبر الماضي تم ترحيل أكثر من 24 ألف مهاجر، وفي عام 2018 تم ترحيل 5200 مهاجر، منهم من تم ترحيله عبر المنظمة الدولية للهجرة، ومنهم من رُحِّل لأوطان ثالثة بمشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

وحول سبل ترحيل المهاجرين في ظل عدم توقيع ليبيا على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، قال “بشر”: إن الظروف الإنسانية الخاصة باللاجئين القادمين من مناطق حروب ونزاعات تجبر ليبيا على التعامل معهم وفق الاتفاقية، حتى وإن لم تقم ليبيا بالتوقيع عليها”، ويتم ذلك عبر التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي تقوم بإحصاء المهاجرين ومحاولة ترحيلهم إلى بلد ثالث، وفي حال تعذر نقلهم إلى أوروبا، يتم ترحيلهم إلى مركز استقبال موجود في النيجر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية