“السبسي” يشدد على دعم الليبين سياسيا من أجل إعادة بناء دولتهم

ناشد رئيس الجمهورية التونسى” الباجي قائد السبسي” على ضرورة دعم الليبين من أجل استرجاع دولتهم التي تعيش صراعا داخليا دون أية تدخلات خارجية .

و قال السبسي، خلال كلمة افتتاحية، ألقاها في فعاليات إحياء الذكرى الـ 62 للاستقلال بقصر قرطاج اليوم الثلاثاء ، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا ”كالملح ما يسلم منها طعام”، وفق تعبيره.

وحذر السبسي من الضرر الواقع على بلاده جراء تدهو الوضع الأمنى في ليبيا، قائلا “أن هناك مضرّة كبيرة قادمة من ليبيا لعدم وجود دولة، خاصة في ظل انفتاح الحدود بين البلدين.

