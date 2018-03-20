اللواء السادس مشاة آلي يعلن إيقاف إطلاق النار من جانبه

سبها 20 مارس 2018 (وال) – أعلن منتسبي اللواء السادس مشاة آلي والتابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقف إطلاق النار من جانبهم امتثالا لأوامر القيادة العامة بقيادة سيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر.

وأكد منتسبي اللواء السادس مشاة آلي – في بيان له – أنهم ملتزمون بهذا القرار إلا في حالة الدفاع عن النفس وذلك لحقن الدماء في المنطقة.

وأضاف منتسبي اللواء أنهم مستعدون للمشاركة في عملية فرض القانون في الجنوب حسب الإمكانيات المتاحة.(وال – سبها) ع م/ أ د

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