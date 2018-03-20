حملة نظافة وصيانة في بلدية المليطانية

المليطانية 20 مارس 2018 (وال) – باشرت بلدية المليطانية في تنفيذ خطة مكثفة للاهتمام بنظافة البلدية وصيانة الإنارة والمطبات ، و إشارات المرور.

وذكرت بلدية المليطانية أن تنفيذ الخطة جاء بناء على تعليمات عميد البلدية عبد الرحيم البدري، وذلك بوضع خطة مكثفة للاهتمام بنظافة البلدية ، وصيانة الإنارة والمطبات ، و إشارات المرور .

وساهم عميد وأعضاء البلدية، والشركة العامة للكهرباء، ومركز شرطة المليطانية، و الحرس البلدي، و قسم المرور الأبيار، و قسم لإنارة في شركة الكهرباء في إنجاح هذه الحملة.(وال – المليطانية) س خ/ أ د

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