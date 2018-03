عقيلة صالح يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي

المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له الذي يضم عضو مجلس النواب الدكتور علي التكالي ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ، أن المستشار عقيلة صالح مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية تناول العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة العربية السعودية وسُبل تطويرها ودعمها بما يخدم الشعبين الشقيقين.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، حيث أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي خلال اللقاء بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية وليبيا ، مؤكدا أن هذه الزيارة في تنمية وتطوير آفاق العلاقات بين البلدين بشكل عام والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الليبي بشكل خاص بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، أن المملكة العربية السعودية تدعم ليبيا وشعبها. وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشورى السعودي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين وتبادل الزيارات بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .

