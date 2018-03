البعثة الأممية تطالب باطلاق سراح “الأسطى”

المتوسط :

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ⁧‫ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ ازاء واقعة اختطاف مالك قناة العاصمة “جمعة الاسطى” من منزله بمنطقة حى الاندلس في ⁧‫طرابلس.

و طالبت البعثة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء،الجهات الليبية المختصة بتقرير مصير “الاسطى” و معرفة وضعه الصحى خاصة و أنه يعاني من مشاكل في القلب، داعيه إلى ضرورة اطلاق سراحه فوراً او تقديم الاساس القانوني لاحتجازه

الجدير بالذكر أن الأسطى ، اختطف هو واخوته،مساء امس الاثنين من أمام منزله بحى الاندلس في طرابلس، حيث اقتادهم مليشيات ثوار طرابلس “الهادي عوينات ومحمد البكباك” إلى جهة غير معلومة، هذا فيما أكدت المصادر عن أطلاق الميليشا لسراح اخوته، فيما لا يزال مصير “الأسطى ” مجهولا حتى تلك اللحظة.

