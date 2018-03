الداخلية الإيطالية : 2018 يشهد تراجع في تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين

المتوسط :

أفادت وزارة الداخلية الإيطالية أن العام الجاري شهد انقاذ 4399 مهاجرا غير شرعيا قادمين من ليبيا على السواحل الإيطالية منذ بداية عام 2018م حتى الآن من اجمالى 6161 مهاجرا بعدة بلدان أخري.

وقالت الوزارة في بيان لها ، اليوم الثلاثاء أن اعداد المهاجرين يعد أقل بنسبة 71.73٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م، وأقل بنسبة 66.12٪ مقارنة بعام 2016م.

وأضافت الوزارة أن جنسيات المهاجرين على أساس ما أعلنوه عند وصولهم، فهي إريتريا (1551، 25٪)، تونس (1187، 19٪)، نيجيريا (363، 6٪)، باكستان (288، 5٪)، ليبيا (239، 4٪) ساحل العاج (236، 4٪)، غينيا (223٪، 4٪)، السنغال (193٪ ، 3٪)، مالي (192٪، 3٪)، السودان (184٪ ، 3٪)”، إضافة الى (24٪) من دول أخرى.

