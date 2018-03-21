بريدان يتابع تنفيذ قرار مراجعة تشريعات هيئة التضامن

عقد رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي احمد بريدان اجتماعا موسعا صباح امس بمكتبه بالبيضاء اللجنة المشكلة لمراجعة التشريعات المنظمة لعمل الهيئة.

و ركز الاجتماع على عرض تقرير زيارة الخبراء لعدد من فروع الهيئة ، وعرض تقرير زيارة مدراء إدارات المعاشات الأساسية لإقسام المعاشات في فروع الهيئة.

وتناول الإجتماع ايضا تشكيل فرق عمل لدراسة التشريعات السابقة وإقتراح التعديلات اللازمة وعرضها علي اللجنة في الإجتماع القادم ومناقشة إستعراض مقترح إدارة تنمية للموارد البشرية

يذكر رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي أحمد خليفة إبريدان اصدر قرارا تحت رقم ” 587 ” لسنة 2017 ، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المنظمة لعمل الهيئة.

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