عقيلة صالح يلتقي وزير خارجية المملكة العربية السعودية

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الشورى ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الرياض: الثلاثاء 20 مارس 2018.م

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح عيسى ” والوفد المرافق له الذي يضم عضو مجلس النواب الدكتور ” علي التكالي ” ورئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري ” التقو بوزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الدكتور ” نزار بن عبيد مدني ” .

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب” عبدالله بليحق ” ان المستشار ” عقيلة صالح ” بحث مع الدكتور ” نزار مدني ” العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة العربية السعودية وسُبل تطويرها ودعمها بما يخدم الشعبين الشقيقين كما و بحثوا تطورات الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وكان قد التقى رئيس مجلس النواب برئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الدكتور ” عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ” ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار ” عقيلة صالح ” للمملكة العربية السعودية تلبيةً للدعوة التي وجهت من رئيس مجلس الشورى السعودي الذي أشاد بدوره خلال اللقاء بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية وليبيا ، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتطوير آفاق العلاقات بين البلدين بشكل عام والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الليبي بشكل خاص بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر المستشار ” عقيلة صالح ” عن شكره للمملكة قيادة وشعباً ولرئيس مجلس الشورى على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة بالغة وكرم الضيافة والتي عكست عمق ومتانة علاقات البلدين الشقيقين مشيداً بدور المملكة العربية السعودية على المستوى العربي والإسلامي والإقليمي ، كما قدم رئيس مجلس النواب شكره للمملكة العربية السعودية على دعمه لليبيا وشعبها.

وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشورى السعودي و تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين وتبادل الزيارات بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .

وعقب الإجتماع صحب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في جولة داخل أروقة مجلس الشورى السعودي وقاعاته.

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