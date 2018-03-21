صور.. اليوم التقليدي للأعراس في تساوة

نظمت جمعية النجمة الخيرية النسائية في منطقة تساوة، يوما تقليديا للأعراس الاجتماعية، جسدها مجموعة من الأطفال بالتعاون مع روضة ملائكة الرحمن.

ورسّخت الفعاليات في أذهان الأطفال كيفية إقامة الأعراس ابتداء من يومه الأول وتجهيزاته، وحتى يوم الأسبوع الذي يعد اليوم الأخير لنهاية العرس.

وقامت الجمعية بتقسيم الأطفال إلى مجموعات وكل مجموعة تعبر عن يوم من أيام الفرح، فكان قبل موعد الفرح بيومين إقامة يوم يعرف بالتنقاء، وهو عبارة عن تجهيز الشعير والسميد ليوم الفرح، ويأتي في ليلتها بإقامة فن الكريدي معلنا أن اليوم الذي يليه هو يوم الجواميس، وتوالت الفقرات من يوم الحناء والتمشيط وليلة الترحيل والصبح والأسبوع.

ويهدف هذا النشاط إلى تعريف الجيل الجديد بأهمية العرس التقليدي الذي بدأ يتلاشى رويدا رويدا، ولترسيخ العادات والتقاليد الخاصة بالأعراس الاجتماعية في أذهان أفراد المجتمع.

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