” أبوبكر الصديق ” تنقل عن سيف الإسلام نفياً لصلته بمؤتمر إعلان ترشحه الذي عقد فى تونس

ليبيا – نشرت كتيبة أبوبكر الصديق المسؤولة سابقاً عن سجن سيف الاسلام القذافي بياناً مساء الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك تناولت فيه إعلان ” الجبهة الشعبية ” أمس الاثنين ترشيح القذافي لنفسه بالانتخابات القادمة .

وقالت الكتيبة بامرة العقيد العجمي العتيري الذي يدير صفحتها ويعد من المقربين لسيف الإسلام فى بيانها أن الهرج والمرج تكاثر بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين فى تونس بين نفي وتأكيد لما نسب للقذافي فى المؤتمر الذي تحدث فيه الممثل عن الجبهة أيمن ابوراس.

وأضافت : ” إظهاراً للحقيقة تواصلنا مع الاخ سيف الإسلام بالخصوص واجاب بأنه لا علم له بهذه الندوة ولم يكلف أحد بالحديث نيابة عنه كما أكد أن موضوع الانتخابات شأن يخص جميع الليبين والليبيات وهو يدعم التوجه إلى صناديق الانتخابات النزيهة طالما هي رغبة الليبيين داعيا لعدم ترك الساحة السياسية للمتسلقين والمؤدلجين ” .

وأكد البيان بأن سيف الاسلام يحث على خوض هذه الانتخابات التي قد تكون مفروضة على الليبيين وخاصة الانتخابات البرلمانية وعدم ترك الساحة لـ ” المليشيات والمخربين .

وتابع البيان : ” سيف الاسلام سيلبي رغبة الوطنيين والاحرار إذا نادوا به وأنه رهن إشارة الشعب الليبي والغرض ليس السلطة بقدر ما هو العمل علي خروج ليبيا من هذا الوضع المأساوي وهو ما يعني مشاركة الجميع ” .

وختمت الكتيبة بيانها بالتأكيد على أن القذافي لم يكلف أحداً للحديث نيابة عنه وبأنه يشدد على عدم سماع أي شخص يدعي التواصل معه او الحديث عنه إلا بعض الاشخاص المعروفين بقربهم منه او متواصلين معه وهم معروفين للجميع كما أنه يؤكد على ان ماصدر عن ابوراس ومن معه فهو يخصهم ويعد تعبيرا عن رأيهم فقط .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية