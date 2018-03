لجنة تنفيذ اتفاق تاورغاء تعقد اجتماعا لبحث مستجدات عودة النازحين

المتوسط:

عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة تاورغاء اجتماعا برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس ،بحضور المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق الوطني طاهر السني.

وتناولت اللجنة في اجتماعها المستجدات في ملف عودة نازحي تاورغاء والسبل العاجلة والسريعة لإنهاء العراقيل التي حالت دون عودتهم المقررة باتفاق الطرفين في 1 فبراير الماضي.

وأجمعت اللجنة على ضرورة تفعيل بنود اتفاق المصالحة دون إبطاء وتقع على عاتق لجان المصالحة والحكماء والأعيان من الجانبين مسؤولية كبرى، حيث أكدت اللجنة خلال المناقشة بأن لا بديل عن عودة النازحين إلى ديارهم ليس في تاورغاء فقط بل في كل الحالات على اختلافها.

وناقش اجتماع اللجنة، ملف الصحة وأوصى بتدابير عاجلة تتخذها وزارة الصحة والمؤسسات الطبية كما بحث الاجتماع ملف المفقودين، إضافة إلى آلية تأمين مدينة تاورغاء أمنياً.

