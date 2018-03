روسيا اليوم : سيف الإسلام القذافي  يترشح لــ” إنقاذ ليبيا ” بعد 6 سنوات من مقتل والده

رصد وترجمة: المتوسط:

نشرت صحيفة ( روسيا اليوم) تقريرا عن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية، وقالت الصحيفة ” أنه بعد ما يقرب من سبع سنوات من الانتفاضة الدامية التي قادها الناتو وانتهت بقتل العقيد القذافي، ابنه سيف الإسلام يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية هذا العام “لإنقاذ” بلاده من الاضطرابات”.

وأكملت الصحيفة ” أن الابن الثاني للزعيم الليبي معمر القذافي ، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يسعى لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي من المقرر أن تعقد في وقت ما قبل نهاية هذا العام، حيث بدأ سيف الإسلام ، 45 عاما ، والذي يختبئ حاليا في تونس، حملته الرئاسية بصفته عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا (PFLL) يوم الاثنين”.

وتكمل الصحيفة تقريرها، الذي رصدته وترجمته “المتوسط” وتعرضه على القارئ دون حذف أو إضافة أو تحريف : “أن ليبيا انزلقت إلى الفوضى بعد سقوط معمر القذافي ، وتشكلت عدد من الحكومات المتنافسة من أجل السيطرة على البلد الغني بالنفط، وانقسمت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بين البرلمان الذي يوجد مقره في طبرق والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وقد استغل المناضلون والجماعات الإرهابية ، بما في ذلك تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية الفراغ في السلطة في البلاد ، والذي ظهر بعد التدخل العسكري الكارثي الذي قاده الناتو في عام 2011”.

وتضيف الصحيفة: “على الرغم من إعلان أبو راس ترشح سيف القذافي ، فلم يظهر سيف الإسلام القذافي علنًا منذ إطلاق سراحه من السجن في مدينة الزنتان الجنوبية في يونيو 2017 ، حيث احتجزته ميليشيا محلية عقب اعتقاله في عام 2011. حتى يوليو 2015 ، وحكم على “القذافي” بالإعدام غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ومع ذلك، رفضت سلطات الزنتان تنفيذ الحكم الصادر ضده ، وفي نهاية المطاف تم الإفراج عنه بعد ستة أعوام من الأسر.

في الوقت الذي منحت فيه حكومة مقرها طبرق عفواً كاملاً في يونيو / حزيران 2017 ، لكن سيف الإسلام القذافي يواجه مذكرة توقيف قضائية من المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم ضد الإنسانية زُعم أنها ارتكبت خلال احتجاجات الربيع العربي عام 2011، وإن مكان تواجد ابن القذافي غير مؤكد منذ أن أفرج عنه رجال الميليشيات ومن المفترض أنه لجأ إلى تونس المجاورة”.

وقال أيمن بوراس، المتحدث باسم الجبهة، خلال مؤتمر صحفي في تونس: “سيف الإسلام القذافي قرر الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا يطمح إلى السلطة بمعناه التقليدي”.

وقال المتحدث،” إن ترشيح القذافي سيتم تسجيله رسميا عند فتح قوائم التسجيل في الانتخابات مشيرا إلى أنه يخطط “لإنقاذ ليبيا” و “إقرار السلام والاستقرار” في البلد الذي مزقته الحرب.

وأضاف، أن برنامج إصلاح القذافي يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية شاملة لمستقبل ليبيا “الحديثة والمفتوحة”.

وتعهد المتحدث بأن سيف الإسلام سيخاطب الليبيين مباشرة في الأيام المقبلة للإعلان عن خططه الانتخابية ورؤيته لإعادة بناء الدولة.

