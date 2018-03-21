طرابلس | الوطنية لحقوق الإنسان تندد باختطاف الأسطى وتطالب الرئاسي بتحرك عاجل

ليبيا – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لواقعة اختطاف واعتقال مدير قناة العاصمة بطرابلس ، جمعة الأسطى ، مساء أول امس الاثنين.

وفى بيان أصدرته بوقت مبكر من صباح الاربعاء أكدت اللجنة أن الاسطى تعرض للإعتقال التعسفي من منزله في مدينة طرابلس من قبل مسلحين مجهولين ، دون توضيح أي أسباب لاعتقاله اوالاستناد القانوني لاحتجازه.

وطالب البيان الجهة الخاطفة بإطلاق سراح جمعة الاسطى بشكل فوري دون أي قيد أو شرط أو توضيح الاستناد القانوني لاحتجازه وشرط عرضه على السلطات القضائية المتمثلة في مكتب النائب العام وكما حمّل الخاطفين المسؤولية الجنائية والقانونية حيال سلامته وحياته .

وأضاف البيان : ” تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تصاعد وتيرة حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تقوم بها بعض المجموعات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس والتي تستهدف شرائح عديده من المجتمع والذين من بينهم المحاميين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ” .

و جددت اللجنة التأكيد فى بيانها على أن الاعتقال التعسفي والاختطاف والاخفاء القسري يعد انتهاكاً صارخاً وممنهجاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات و الجرائم وتحمل مسؤوليته القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزماته اتجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعاصمة طرابلس ، وفقاً لذات البيان .

كما دعت اللجنة فى ختام بيانها مكتب النائب العام بفتح تحقيق حيال هذه الممارسات والانتهاكات و الجرائم و ضمان تقديم المتورطين في ارتكابها للعدالة ومحاسبتهم .

المرصد – متابعات

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