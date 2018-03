“الزبير”: فرنسا تعتبر الجنوب الليبي أحد مستعمراتها و”الوفاق” تتحمل مسؤولية أطماعها في ” الشرارة”

المتوسط – سامر أبو وردة

وصف الكاتب والمحلل السياسي، عصام الزبير، ما يحدث في الجنوب الليبي، بأنه لعب بالأوراق يُراد منه إدخال منه إدخال الجنوب في مرحلة من الاقتتال والاحتراب، بهدف تنفيذ أجندات خارجية تستهدف استغلال الجنوب كورقة من أجل الدفع بالتدخل الأجنبي في ليبيا.

واتهم الزبير، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، فرنسا بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي لمنع وصول ليبيا إلى الاستقرار، طمعًا في ثروات الجنوب، والذي تعتبره جزء من مستعمراتها – بحسب قوله-، وأيضًا لقربه من مالي والنيجر، موضحًا أن الجنوب لو أحسن استغلاله سوف يكون سلة الغذاء والثروات لليبيا.

وأردف قائلًا:” إن فرنسا تعي جيدًا حجم الإنتاجية الضخم لحقل الشرارة النفطي وتطمع فيه، لذلك تحاول التواجد في الجنوب”، مشيرًا إلى تقارير كانت قد سُربت بعد أحداث فبراير 2011، تفيد بقيام فرنسا بالمساعدة على دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، واصفًا المخطط الفرنسي بـ “اللعبة القذرة”، التي تستهدف إحداث انقسام في الجنوب، عن طريق الدفع ببعض الشخصيات في الجنوب بالدعوة إلى الفيدرالية.

وتابع “المسئول عن هذا هي حكومة الوفاق، التي حظيت بدعم الأمم المتحدة، وكل من دعم هذه الحكومة، لأن من يدعم شيئًا، عليه تحمل مسؤوليته”، متهمًا “الوفاق” بالتقصير وبعدم التحرك في الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن عصام الزبير هو كاتب صحفي، كان مقربًا من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

