الزي الداعشي لا يحول براءتهم إلى إجرام فهؤلاء الأطفال هم أكبر ضحايا التنظيم الإرهابي

أخبار ليبيا24

دعت البرلمانية العراقية فيان دخيل الإثنين، حكومة بلادها إلى إنقاذ 120 طفلا أيزيديا من قبضة تنظيم داعش الإرهابي فى سوريا.

وقالت إنه “وبالاستناد إلى معلومات موثوقة، وبشهادة طفل ايزيدي يبلغ نحو 11 عاماً تمكن من الهروب من مناطق سيطرة داعش في الجانب السوري والوصول إلى الجانب العراقي، فإن هنالك نحو 120 طفلا أيزيديا مختطفا من أهالي سنجار تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 سنة، ما زالوا في قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وأجبرهم التنظيم على ارتداء الزي العسكري الذي يرتديه عناصره الإرهابيون، وقد يزج بهم في معارك محتملة”.

وأضافت أن هؤلاء الأطفال تم خطفهم وهم بأعمار تتراوح بين 6 إلى 9 سنوات، وتعرضوا إلى عمليات غسل أدمغة مبرمجة، بهدف تحويلهم إلى وقود حرب لمعارك تنظيم داعش الإرهابي، علما أن أكثرهم يتحينون أية فرصة للعودة إلى أهاليهم بعدما تراخت قبضة داعش في الكثير من المناطق السورية.

ودعت دخيل الحكومة العراقية بالتدخل وعلى أعلى المستويات لإنقاذ هؤلاء الأطفال الضحايا، مطالبة القوات العراقية المرابطة على الحدود السورية بمختلف صنوفها إلى التعامل مع هؤلاء الأطفال حال وصولهم للجانب العراقي على أنهم ضحايا وليسوا كإرهابيين.

وتابعت “نناشد جميع القوات والأطراف التي تحارب تنظيم داعش في الجانب السوري إلى مراعاة أطفالنا الذين أجبرهم داعش على الانضمام لصفوفه أو تصفية أبائهم وأمهاتهم الأسرى لدى التنظيم في حال رفضهم ذلك، من خلال تقدير أعمار هؤلاء المقاتلين الصغار والتأكد من هوياتهم قبل إلحاق الأذى بهم في حال وقوعهم أسرى لدى تلك الأطراف المحاربة لداعش الإرهابي”.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الأولية كانت تشير لقيام تنظيم داعش باختطاف نحو 1060 طفل أيزيدي تم الزج بهم في معسكرات للتدريب وغسل الأدمغة.

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