الدرسي يدعو لإنهاء ” الإمبراطوريات المسلحة ” الرافضة لتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي يقوم بها الجانب المصري هي مشكورة ومثمنة من قبل كل ليبي يحب الخير لبلاده لأنها تسعى للإتيان بمخرجات طيبة وواقعية فتوحيد هذه المؤسسة سيسهم في إنهاء الخصام السياسي.

الدرسي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج ليبيا هذا اليوم الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا 24 وتابعته صحيفة المرصد بأن توحيد المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب والجنوب بمؤسسة واحدة سينهي الخصام السياسي المرتبط بالخصام العسكري وسيقرب وجهات النظر وستكون المؤسسة العسكرية تحت قيادة محترفة بعيدة عن التجاذبات القبلية والحزبية والجهوية والمصالحية لاسيما بعد أن تم تجريب كافة الحلول الأخرى ولم تثمر عن أي شيء.

وأضاف بأن أي طرف لديه “أظافر” يخوف بها الخصوم سيتم تقليم أظافره هذه وستصبح مهمة الجيش في إتجاه واحد لتجنيب المؤسسة العسكرية التجاذبات ليكون الجيش حامياً لحمى الوطن مبيناً بأن قرار إقالة اللواء محمد الغصري من مهام عمله كناطق بإسم وزارة دفاع الوفاق قرار جيد فهو من أمراء الحرب الموجودين بكثرة في الكتائب المترهلة والجماعات المؤدلجة دينياً ومناطقياً وفكرياً وهم لن يقبلوا بجهود التوحيد وهو ما يحتم إنهاء كل الإمبراطوريات المسلحة من خلال توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار الدرسي إلى أن الترتيبات الأمنية الموجودة في الإتفاق السياسي وعملية إدماج الميليشيات المسلحة هي العائق الأكبر والعقبة وسبب إنقسام مجلس النواب فالسلاح يجب أن يكون تحت سلطة عسكرية واحدة تأتمر بأمر مدني وتنصاع لأوامر الوطن والمواطن مبينا بأن ورود أسم المشير خليفة حفتر كقائد للجيش أو وزير للدفاع كما وردت التسريبات القادمة من إجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية أمر لا يعجب الكثيرين رغم أن المشير هو الشخصية الأكثر مهنية والأكبر وقادر على قيادة الجيش.

وأضاف بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج يدرك قيمة المشير خليفة حفتر ومدى الشعبية التي نالها خارج البلاد وحتى الدول الغربية ترى فيه الشخصية الأقدر على ترتيب أمور الجيش فيما ستسعى الشخصيات الأخرى بكل قوة لأن تقلل من صلاحياته لأغراض شخصية فقط فالمؤسسة العسكرية يجب أن تخضع لقيادة قادرة على إعادة الهيبة لها وإعادتها إلى طريق التراتبية والضوابط المعمول بها في المؤسات العسكرية المتعلق بمنح الرتب والنياشين وغيرها فضلا عن دورها في إنهاء معاناة الجنوب ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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