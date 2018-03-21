لجنة تنفيذ اتفاق تاورغاء تبحث مستجدات ملف عودة الأهالي

عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة تاورغاء برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس ،بحضور المستشار السياسي للرئيس طاهر السني.

وتناولت اللجنة بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني ،في اجتماع اليوم المستجدات في ملف عودة نازحي تاورغاء والسبل العاجلة والسريعة لإنهاء العراقيل التي حالت دون عودتهم المقررة بإتفاق الطرفين في 1 فبراير الماضي.

وأجمعت اللجنة على ضرورة تفعيل بنود اتفاق المصالحة دون إبطاء وتقع على عاتق لجان المصالحة والحكماء والاعيان من الجانبين مسؤولية كبرى، حيث أكدت اللجنة خلال المناقشة بأن لا بديل عن عودة النازحين إلى ديارهم ليس في تاورغاء فقط بل في كل الحالات على اختلافها.

من ناحية ثانية تدارس اجتماع اللجنة، ملف الصحة وأوصى بتدابير عاجلة تتخذها وزارة الصحة والمؤسسات الطبية كما بحث الاجتماع ملف المفقودين، إضافة إلى آلية تأمين مدينة تاورغاء أمنياً.

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