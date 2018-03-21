بالفيديو.. اسرائيل تعتقل موظفا بالقنصلية الفرنسية بالقدس

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على الموظف بالقنصلية الفرنسية الذي تتهمه إسرائيل بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مستغلاً الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها في تنقله بين الضفة وغزة.

ويُظهر الفيديو الذي بثه الجيش الإسرائيلي، اللحظات الأولى لتطويق سيارة الموظف بالقنصلية الفرنسية، واقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي لسيارة المتهم، قبل مداهمة مقر إقامته في مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت إسرائيل موظفاً فرنسياً يدعى رومان فرانك، يعمل في قنصلية بلاده في القدس المحتلة، بعد اتهامه بنقل أسلحة رشاشة ومسدسات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، عبر سيارته الدبلوماسية.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المتهم يتولى العديد من المهام بينها سائق بالقنصلية العامة الفرنسية ويجري رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة، فيما لم يتم الكشف عن كافة تفاصيل الاتهامات الموجهة له.

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