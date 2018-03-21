أمسية في زوارة بمناسبة عيد الأم‎

بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 من مارس من كل عام، وتحت إشراف وتنظيم من جمعية اقرأ وارتق، وبصالة المعهد العالي للعلوم والتقنية بزواره أقيمت مساء أمس الثلاثاء أمسية احتفالية بمناسبة عيد الام حضرها جمع من النساء ومن ضمنهن أم تجاوز عمرها المائة ونيف عام تتمتع بصحة جيدة.

بدأت الأمسية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني، فكلمة ترحيبية وتوضيحية من رئيسة جمعية اقرأ وارتق التي قدمت نبذة موجزة عن أهداف هذه الجمعية التي تتنوع من مساعدة الفقراء والمحتاجين إلى إقامة ندوات وورش عمل في مختلف مناحي الحياة وخاصة التي تتعلق بالمجتمع.

وتخللت الأمسية جلسة حوارية قدمتها متخصصات في مجال علم النفس وعلم الاجتماع تحدثن فيها عن دور المرأة في المجتمع من خلال عدة محاور أبرزها دورها التربوي، ودورها السياسي ودورها في الابتكار والإبداع ودورها في مساندة الرجل.

كما تخلل البرنامج العام للأمسية تقديم قصائد شعرية حول الأم ودورها في الحياة، وتكريم ثلة من الأمهات اللائي كان لهن دور بارز في الحياة من خلال كفاحهن لتربية أبنائهن في ظروف صعبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية