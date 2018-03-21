نواب: من حق سيف الإسلام الترشح للانتخابات الرئاسية

أثار ترشيح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية ردود فعل إيجابية ؛ حيث قال عضو لجنة الحوار بمجلس النواب، محمد لينو، إن الدكتور سيف الإسلام القذافي مواطن ليبي له ما لليبيين وعليه ما عليهم.

وأكد لينو على حق الدكتور سيف الإسلام القذافي في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات لم يصدر بعد.

ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن الدكتور سيف الإسلام القذافي يمثل شريحة كبيرة من الليبيين.

وقال الدرسي في تصريح صحفي إن خوضه غمار العملية السياسية دليل على رغبته بطي صفحة الماضي والمضي قدما في المصالحة وبناء الدولة.

وأردف بالقول ” الدكتور سيف الإسلام القذافي كمواطن ليبي يتمتع بكل الحقوق والمزايا التي يكفلها القانون الليبي والتشريعات النافذة ومنها قانون العفو العام”

وبدوره أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن سيف الإسلام القذافي له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا. وبين السعيدي أن أوضاع البلاد حاليا لا تسمح بإجراء انتخابات خاصة في المنطقتين الغربية والجنوبية مشددا على أن نجاح الانتخابات يقتضي استقرار الأوضاع في البلاد وجمع السلاح المنتشر خارج سلطة الدولة.

كما أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن سيف الإسلام القذافي مواطن ليبي ويحق له الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد. وأضاف دغيم في تصريح صحفي أن سيف الإسلام شخصية سياسية ومعتقل اعتقال سياسي ويحق له الترشح باعتباره مستفيد من قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب.

وتعليقا على إعلان ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية رأى دغيم أنه في ظل الانسداد السياسي والدستوري الذي تشهده البلاد الآن يصعب إجراء انتخابات ما يعني أن إعلان ترشح سيف الإسلام للانتخابات خطوة إعلامية سياسية أكثر من كونها عملية.

وكان أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم الاثنين، بالعاصمة التونسية ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا انه لا يطمح للسلطة بمفهومها التقليدي بل هو يطمح إلى إنقاذ بلاده.

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