البعثة قلقة بشأن صحة الأسطى

طالبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الأربعاء، بضرورة إطلاق سراح مالك قناة العاصمة، جمعة الأسطى، بعد اختطافه مساء الأثنين من داخل منزله بطرابلس.

وأشارت البعثة في بيان حول الحادثة، إلى أن جمعة يعاني من مشاكل صحية في القلب، وأنها قلقة بشأن وضعه الحالي.

وأكدت البعثة أن اعتقال الأسطى العضو المؤسس في تحالف القوى الوطنية، بهذه الطريقة التعسفية يُعد انتهاكا لقوانين المجتمع الدولي لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني أن الأسطى كان قد حصل على التأمين الكامل عند قدومه إلى طرابلس، ما يجعل من حادثة اختطافه دليلاً واضحاً على الانفلات الأمني داخل العاصمة، وسيطرة المليشيات المسلحة عليها.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حادثة الاختطاف التي تعرض لها الأسطى، مُطالبة الجهات المسؤولة عن هذه الواقعة بالإفراج عنه وتوضيح أسباب اعتقاله بهذه الطريقة بدون توضيح الأمر القانوني باعتقاله، إن وُجد.

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